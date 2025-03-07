Экоактивисты пытаются добиться от владимирских властей обнародования проекта благоустройства парка за ДТЮ. На запрос общественников чиновники пока отвечают отказом. Съемочная группа

Экоактивисты пытаются добиться от владимирских властей обнародования проекта благоустройства парка за ДТЮ. На запрос общественников чиновники пока отвечают отказом. Съемочная группа «Шестого канала» вместе с активистами проверила, какие работы сейчас ведутся в парке, учитывая, что официальной концепции пока нигде не публиковали. Полина Артюх, журналист, экоактивист Буквально позавчера мы получили очередную отписку, проект они нам предоставить