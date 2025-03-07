В этом выпуске приготовим сытный “боул” с сосисками “Сливушки” от бренда “Вязанка”. Таким блюдом можно удивить и порадовать любимых. Сочетание различных вкусов и

В этом выпуске приготовим сытный “боул” с сосисками “Сливушки” от бренда “Вязанка”. Таким блюдом можно удивить и порадовать любимых. Сочетание различных вкусов и ресторанная подача – все это в авторском “боуле” от шеф-повара повара Дмитрия Орловского. Реклама ЗАО «Стародворские колбасы». ИНН 3328426780Erid: 2Vtzqwo4pAA Прокомментируйте новость у нас в Telegram, ВКонтакте, Одноклассниках и ЯндексДзен!