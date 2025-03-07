«Весна, цветы и комплименты» — для всех представительниц женского пола подготовили концертные программы и мастер-классы. Мероприятия пройдут в парках Владимира 8 и 9 марта.Суббота в

«Весна, цветы и комплименты» — для всех представительниц женского пола подготовили концертные программы и мастер-классы. Мероприятия пройдут в парках Владимира 8 и 9 марта.Суббота в Центральном парке начнется спортивно – в 9 утра всех желающих приглашают на пробежку в рамках социального проекта «5 верст». Как можно понять из названия, преодолеть нужно будет 5 километров. Для