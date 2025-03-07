Работы обойдутся в 12,5 млн рублей.

Мэрия Владимира объявила о проведении торгов на ремонт мемориала на площади Победы. Стоимость работ составляет более 12,5 миллионов рублей, а стартовать они должны после празднования 80-летия Победы.В прошлом году был завершен первый этап благоустройства площади, в рамках которого заменили тротуар и плитку на сумму 11,6 миллионов рублей. Теперь планируется восстановить Вечный огонь и стелу, находящиеся в неудовлетворительном состоянии. Ремонт будет включать восстановление стены с памятной надписью, площадки, чаши Вечного огня и основания монумента.Напомним, ранее мы писали, что во Владимире готовят площадку для строительства архива.