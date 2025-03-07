Составлены протоколы.

Суд приостановил деятельность караоке-бара «Мажор» во Владимире на 45 суток по решению Октябрьского районного суда. В ходе плановой проверки, проведенной Роспотребнадзором в конце февраля, были выявлены множественные нарушения санитарно-эпидемиологических требований.В результате составлены протоколы о временном запрете и административном правонарушении. Однако постановление суда еще не вступило в законную силу и может быть обжаловано, что оставляет возможность для апелляции со стороны владельцев заведения.Напомним, ранее мы писали, что