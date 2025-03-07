5 марта в 17:50 отдыхающим в ковровском санатории имени Абельмана пришлось немного понервничать – сработала автоматическая пожарная сигнализация. На место выехали пожарные, а до их приезда

5 марта в 17:50 отдыхающим в ковровском санатории имени Абельмана пришлось немного понервничать – сработала автоматическая пожарная сигнализация. На место выехали пожарные, а до их приезда эвакуировали 20 человек. Как рассказали в Россоюзспасе области, сирена завыла в одном из помещений корпуса № 3, это, судя по сайту санатория, корпус с номерами для отдыхающих. Прибывшие спасатели