Шокирующее видео с падением человека попало в соцсети. На кадрах видно, как на перекрестке появляется автобус, а после прохождения поворота из задней части салона неожиданно выпадает

Шокирующее видео с падением человека попало в соцсети. На кадрах видно, как на перекрестке появляется автобус, а после прохождения поворота из задней части салона неожиданно выпадает женщина в белой куртке. По информации ГАИ, инцидент произошел еще в минувшую среду около 16 часов дня напротив дома №90 на улице Московской. Известно, что в общественном транспорте находилось