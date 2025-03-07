В Веризино спустя три месяца так и не появился второй выезд на Пекинку. Работы встали еще в ноябре прошлого года, когда на сайте госзакупок появилось соответствующее дополнительное

В Веризино спустя три месяца так и не появился второй выезд на Пекинку. Работы встали еще в ноябре прошлого года, когда на сайте госзакупок появилось соответствующее дополнительное соглашение между компанией-подрядчиком ДСК «Автобан» и горадминистрацией. Этот светофор должен был стать вторым выездом и, соответственно, заездом с Пекинки в Веризино. По контракту его нужно было установить до