Водовод «Толмачево» в Вязниках начали обновлять. Рабочие переложили уже более 400 метров, а теперь занимаются сваркой труб. Об этом сообщили в пресс-службе правительства области. Этот водовод

Водовод «Толмачево» в Вязниках начали обновлять. Рабочие переложили уже более 400 метров, а теперь занимаются сваркой труб. Об этом сообщили в пресс-службе правительства области. Этот водовод обеспечивает водой жителей нескольких городских районов. На реставрацию было выделено чуть более 100 миллионов. Напомним, ранее мы рассказывали, что сети водоснабжения в Вязниковском районе изношены на 53-99%. Чаще всего