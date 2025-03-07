Для борьбы с непогодой сформированы 100 бригад.

В пятницу, 7 марта, Владимирскую область накроет ураган силой до 17 м/с, по информации пресс-службы «Владимирэнерго». Для борьбы с непогодой сформированы 100 бригад из 495 энергетиков и 180 единиц спецтехники. В наличии также есть резервные источники электроэнергии мощностью 7,2 МВт, которые будут использоваться для обеспечения светом социально значимых объектов.Жителей региона призывают к внимательности и осторожности: не стоит оставлять под проводами транспорт и строительные материалы.При обнаружении оборванных проводов необходимо немедленно сообщить об этом в энергокомпанию или МЧС.