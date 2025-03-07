Это привело к списанию 6000 упаковок препаратов по истечении срока годности.

Во Владимирской области Ольга Лобанова, экс-директор областного аптечного склада, осуждена к полутора годам колонии за злоупотребление полномочиями. В 2021 году она приобрела на 19 миллионов рублей лекарства для сердечно-больных, которые были не нужны. Это привело к списанию 6000 упаковок препаратов по истечении срока годности.Суд установил, что закупка проводилась для освоения бюджета и отчетности перед департаментом здравоохранения. Лобанова признала свою вину, но, несмотря на это, получила реальный срок.Напомним, ранее мы писали, что