Также возбуждено уголовное дело по факту неправомерного доступа к защищенной информации.

Прокуратура Гороховецкого района провела проверку соблюдения законодательства о связи и оштрафовала сотового оператора на 600 тысяч рублей за пропуск звонка с подменного номера, что привело к утечке персональных данных местного жителя. Оператор был привлечен к ответственности по ч. 2 ст. 13.2.1 КоАП РФ за неисполнение обязанностей по прекращению услуг связи.Также возбуждено уголовное дело по факту неправомерного доступа к защищенной информации. Это событие стало очередным в практике наказания операторов за подобные нарушения, которые пока остаются редкими в России. Защита абонентов от телефонных мошенников остаётся актуальной задачей для сотовых компаний, так как эффективное блокирование подобных вызовов может предотвратить дальнейшие преступления.Напомним, ранее мы писали, что