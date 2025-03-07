Купить сим-карту без паспорта можно было у одного индивидуального предпринимателя. Продавец предлагал самых разных операторов, не заключив с ним договоры. Правоохранители изъяли 8 «симок»,

Купить сим-карту без паспорта можно было у одного индивидуального предпринимателя. Продавец предлагал самых разных операторов, не заключив с ним договоры. Правоохранители изъяли 8 «симок», а вот сколько он уже успел продать – неизвестно. Как сообщает пресс-служба прокуратуры области, нарушителя поймали во время одной из проверок ведомства. ИП попал под уголовное дело по статье о неисполнение