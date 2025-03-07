Управление СледКома завершило расследование уголовного дела.

Управление СледКома завершило расследование уголовного дела по поджогу здания правительства во Владимире. 25-летний молодой человек бросил так называемые «коктейли Молотова» в здание правительства на Октябрьском проспекте и автомобиль вице-губернатора Константина Баранова. Подробности — в материале .Сделал взрывчатку домаПреступление произошло 13 апреля прошлого года. Молодой человек действовал по указанию неизвестного лица, с которым несколько дней общался по телефону. Следователи не смогли установить личность звонившего в ходе расследования.Житель Владимира купил в разных местах предметы и материалы, из которых в домашних условиях изготовил взрывчатое вещество. В злополучный день он вызвал такси и направился к «Белому дому». Одну из бутылкой со взрывчатой смесью парень кинул в здание областного правительства.Далее он попытался поджечь припаркованную у главного входа Toyota Camry, на которой возили вице-губернатора Баранова. Водитель смог отогнать автомобиль. Буквально за секунду от взрыва он отъехал от места ЧП.Затем молодой человек кирпичом разбил стекло машины Hyundai Creta. Иномарка принадлежала начальнице одного из управлений администрации губернатора. Злоумышленник залил салон растворителем и поджег машину. Сумма ущерба превысила сумму в 2,1 млн рублей.«Все это время мошенники руководили его действиями путем визуального контроля по видеозвонку с телефона, а по подключенным беспроводным наушникам давали подсказки», — рассказали в пресс-службе регионального УФСБ.Оказал сопротивлениеМолодой человек попытался скрыться, но его задержали силовики. Парень расплылил в глаза двух сотрудников ФСБ перцовку, причинив ожоги глаз. В ходе расследования его заключили под стражу.Жителя Владимира обвиняют сразу по четырем статьям — «Незаконное изготовление взрывных устройств», «Незаконные перевозка и ношение взрывных устройств», «Умышленное повреждение, уничтожение чужого имущества, с причинением значительного ущерба, путем поджога, взрыва» и «Применение насилия в отношении представителей власти».После задержания подозреваемого губернатор Владимирской области Александр Авдеев заявил, что тот попал под влияние сотрудников украинского центра информационно-психологических операций. Он отметил, что спецслужба «программирует» слабовольных людей, которые готовы действовать по чужой указке.Например, под действия таких же мошенников попала бывшая сотрудница министерства архитектуры и строительства Владимирской области Жанна Романовская. Женщина подъехала на своей машине к военкомату на Стрелецкой улице и кинула в сторону здания три емкости с горючей жидкостью. Аферисты убедили женщину, что она попала в кредитную ловушку.Редакция следит за рассмотрением уголовного дела.