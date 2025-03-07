Администрация объявила о торгах.

Во Владимирской области комитет по управлению муниципальным имуществом Александровского района объявил торги на отделочные работы нового ЗАГСа. Администрация района разместила на сайте «Госзакупки» информацию о проведении торгов на выполнение отделочных работ в здании нового ЗАГСа, расположенного на Советской площади.Бюджет на эти цели составит 9 909 232 рубля. Подрядчик, выигравший торги, должен будет завершить работы в течение 120 дней с момента подписания контракта. Заявки можно подавать до 12 марта.Также в документации представлены эскизы помещений нового ЗАГСа. Глава района, Денис Кузнецов, выразил надежду на открытие учреждения в День семьи, любви и верности или в День города.