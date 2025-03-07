За последние пять лет общее количество абортов сократилось на 38,9%.

В минздраве Владимирской области сообщили о значительном снижении числа женщин, обратившихся за направлением на аборт: в 2023 году этот показатель уменьшился на 25% по сравнению с прошлым годом. 352 женщины после посещения женских консультаций отказались от прерывания беременности.За последние пять лет общее количество абортов сократилось на 38,9%. Комплексные меры по профилактике прерывания беременности и поддержке материнства продолжают оказывать положительное влияние на снижение числа абортов во всех возрастных группах.Напомним, ранее мы писали, что