Природоохранный прокурор обратился в суд.

Суд обязал компанию ООО «Армада» провести рекультивацию земель на участке «Киржачский» в Заречном лесничестве Владимирской области, где предприятие добывало песок. Несмотря на законное решение суда, фирма долгое время не исполняла свои обязательства.Природоохранный прокурор обратился в суд с требованием о взыскании неустойки за каждый день просрочки, которое было удовлетворено. Восстановление нарушенного лесного участка находится под контролем прокуратуры.Напомним, ранее мы писали, что