Работники предприятия по производству оборудования для очистки воды в поселке Красная Горбатка больше двух месяцев оставались без зарплаты. А при увольнении еще и не могли получить положенную компенсацию за отпуск. Прокуратура Селивановского района проверила жалобы и выяснила: с декабря 2025‑го по февраль 2026‑го организация задолжала 20 сотрудникам свыше 3 млн рублей.Реакция прокуратуры не заставила себя ждать: в отношении юридического и должностного лиц завели дела об административном правонарушении (ч. 7 ст. 5.27 КоАП РФ) из‑за повторной задержки выплат. Кроме того, генеральному директору предприятия вынесли представление с требованием исправить ситуацию.Сейчас надзорное ведомство держит на контроле восстановление прав работников и добивается полного погашения долга.