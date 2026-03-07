43‑летняя ковровчанка поступила в ОПЦ на 19‑й неделе беременности.

В Областном перинатальном центре спасли двойню, которая могла не появиться на свет из‑за серьезных осложнений. 43‑летняя ковровчанка поступила в ОПЦ на 19‑й неделе беременности: у нее началось преждевременное раскрытие матки. Оперативное хирургическое вмешательство помогло сохранить беременность.Но трудности на этом не закончились: перед выпиской врачи обнаружили у плодов фето‑фетальный трансфузионный синдром. Это опасное состояние, при котором один ребёнок получает больше питательных веществ, чем другой. Чтобы довести беременность до безопасного срока, врачи ОПЦ подключили к работе специалистов НМИЦ акушерства им. В. И. Кулакова, консультации вели дистанционно. В итоге малышей удалось доносить до 36‑й недели. На свет появились Алия (2100 г) и Дария (890 г).Сейчас сестричкам уже 20 дней — и они уверенно набирают вес: Алия достигла 2477 г, а Дария — 1138 г. Совсем скоро малышек и маму ждет радостная встреча с семьей: дома их ждут папа и ещё пятеро детей.