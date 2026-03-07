Сегодня, 7 марта, в парке «Дружба» прошёл XVI лыжный марафон, посвящённый памяти нашего прославленного земляка, легендарного Алексея Прокуророва. В этом году на старт вышли около 760

Сегодня, 7 марта, в парке «Дружба» прошёл XVI лыжный марафон, посвящённый памяти нашего прославленного земляка, легендарного Алексея Прокуророва. В этом году на старт вышли около 760 спортсменов из 40 регионов России. Участников марафона приветствовали почётные гости: временно исполняющий полномочия главы города Владимира Сергей Волков, министр физической культуры и спорта Владимирской области Наталья Федорова, депутат Государственной Думы