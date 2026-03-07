В этом году гонка собрала свыше 700 участников из 40 регионов страны.
От Мурманска до Камчатки
С 2009 года в память о герое отечественного спорта – нашем земляке Алексее Прокуророве во Владимире проводят лыжный марафон, на который съезжаются спортсмены со всех уголков нашей великой страны, от обычного любителя до профессионалов высшего уровня.
С 2021 года забег VladimirSKI Proku marathon официально вошел в престижную Всероссийскую серию Russialoppet - крупнейшую любительскую лигу, которая объединила почти полсотни легендарных марафонов от заснеженного Мурманска до далекой Камчатки.
Для спортсменов и организаторов эти массовые старты стали лучшим способом почтить память Прокуророва - не просто выдающегося атлета, но и человека с большой буквы, чей путь в спорте напоминает настоящий учебник мужества.
Вперед, к медалям!
Будущая легенда лыжных гонок Алексей Прокуроров родился 25 марта 1964 года в селе Мишино Муромского района в простой рабочей семье. Поначалу лыжи были для него лишь привычным зимним развлечением, но все изменилось в третьем классе, когда Алексей неожиданно для всех выиграл школьные соревнования, обойдя ребят гораздо старше себя - именно в тот момент он впервые всерьез задумался о карьере профессионального лыжника.
Первые большие успехи пришли к нему в студенческие годы – когда Алексей учился во Владимирском пединституте: на Универсиаде-1985 Прокуроров завоевал золото в эстафете 4 х 10 км, серебро на 30 км и бронзу на 15 км.
Всего через год он уже представлял сборную СССР и праздновал свою первую победу на этапе Кубка мира на дистанции 30 километров. Именно эта коронная «тридцатка» принесла ему высшую награду в карьере — золото Олимпиады-1988 в Калгари, к которому он добавил серебряную медаль в эстафете 4 х 10 км.
В непростые девяностые годы, когда российский спорт столкнулся с серьезным кризисом, Алексей оставался единственным лыжником, который стабильно боролся за медали на мировом уровне. Его послужной список впечатляет: 22 подиума на этапах Кубка мира, среди которых девять побед, и полный комплект медалей чемпионата мира 1997 года, включая золото на его любимой тридцатикилометровой дистанции. Особым признанием его заслуг перед страной стало право нести национальный флаг на открытии двух Олимпиад — в Нагано в 1998-м и в Солт-Лейк-Сити в 2002-м, которая стала для него пятой и заключительной в качестве атлета.
Трагедия для всей страны
Завершив выступления, Алексей посвятил себя тренерской работе - возглавил женскую сборную России и начал подготовку команды к играм в Ванкувере. Однако планам великого мастера не суждено было сбыться: 10 октября 2008 года его жизнь трагически оборвалась во Владимире по вине пьяного водителя.
Сегодня имя Алексея Прокуророва бережно хранится в сердцах земляков: его именем названы площадь в Муроме, спортивная школа во Владимире и тот самый марафон, который каждый год доказывает, что дело великого лыжника продолжает жить в новых поколениях чемпионов.