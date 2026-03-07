В этом году гонка собрала свыше 700 участников из 40 регионов страны.

Во Владимире прошла традиционная лыжная гонка памяти легенды мирового спорта Алексея Прокуророва. В этом году она собрала свыше 700 участников из 40 регионов страны. Все они покоряли различные дистанции - от 1 до 50 километров. Подробнее читайте на vlad.aif.ru.От Мурманска до КамчаткиС 2009 года в память о герое отечественного спорта – нашем земляке Алексее Прокуророве во Владимире проводят лыжный марафон, на который съезжаются спортсмены со всех уголков нашей великой страны, от обычного любителя до профессионалов высшего уровня.С 2021 года забег VladimirSKI Proku marathon официально вошел в престижную Всероссийскую серию Russialoppet - крупнейшую любительскую лигу, которая объединила почти полсотни легендарных марафонов от заснеженного Мурманска до далекой Камчатки.Для спортсменов и организаторов эти массовые старты стали лучшим способом почтить память Прокуророва - не просто выдающегося атлета, но и человека с большой буквы, чей путь в спорте напоминает настоящий учебник мужества.Вперед, к медалям!Будущая легенда лыжных гонок Алексей Прокуроров родился 25 марта 1964 года в селе Мишино Муромского района в простой рабочей семье. Поначалу лыжи были для него лишь привычным зимним развлечением, но все изменилось в третьем классе, когда Алексей неожиданно для всех выиграл школьные соревнования, обойдя ребят гораздо старше себя - именно в тот момент он впервые всерьез задумался о карьере профессионального лыжника.Первые большие успехи пришли к нему в студенческие годы – когда Алексей учился во Владимирском пединституте: на Универсиаде-1985 Прокуроров завоевал золото в эстафете 4 х 10 км, серебро на 30 км и бронзу на 15 км.Всего через год он уже представлял сборную СССР и праздновал свою первую победу на этапе Кубка мира на дистанции 30 километров. Именно эта коронная «тридцатка» принесла ему высшую награду в карьере — золото Олимпиады-1988 в Калгари, к которому он добавил серебряную медаль в эстафете 4 х 10 км.В непростые девяностые годы, когда российский спорт столкнулся с серьезным кризисом, Алексей оставался единственным лыжником, который стабильно боролся за медали на мировом уровне. Его послужной список впечатляет: 22 подиума на этапах Кубка мира, среди которых девять побед, и полный комплект медалей чемпионата мира 1997 года, включая золото на его любимой тридцатикилометровой дистанции. Особым признанием его заслуг перед страной стало право нести национальный флаг на открытии двух Олимпиад — в Нагано в 1998-м и в Солт-Лейк-Сити в 2002-м, которая стала для него пятой и заключительной в качестве атлета.Трагедия для всей страныЗавершив выступления, Алексей посвятил себя тренерской работе - возглавил женскую сборную России и начал подготовку команды к играм в Ванкувере. Однако планам великого мастера не суждено было сбыться: 10 октября 2008 года его жизнь трагически оборвалась во Владимире по вине пьяного водителя.Сегодня имя Алексея Прокуророва бережно хранится в сердцах земляков: его именем названы площадь в Муроме, спортивная школа во Владимире и тот самый марафон, который каждый год доказывает, что дело великого лыжника продолжает жить в новых поколениях чемпионов.