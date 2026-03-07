30-летний житель посёлка Мезиновский находился на испытательном сроке за ранее совершённое преступление. Он получил условный срок за хищение чужого имущества. На путь исправления мужчина не

30-летний житель посёлка Мезиновский находился на испытательном сроке за ранее совершённое преступление. Он получил условный срок за хищение чужого имущества. На путь исправления мужчина не встал – помешала алкогольная зависимость и отсутствие средств. Из-за жажды выпить он забрался в квартиру участника СВО и вынес оттуда всё, что мог унести. В июне 2025 года, не имея