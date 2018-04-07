Олимпийский чемпион по лыжным гонкам россиянин Александр Легков объявил о решении больше не участвовать в международных соревнованиях. При этом совершенно неясно, как 35-летний лыжник собирается продолжать карьеру только на национальном уровне.

Олимпийский чемпион по лыжным гонкам россиянин Александр Легков объявил о решении больше не участвовать в международных соревнованиях. При этом совершенно неясно, как 35-летний лыжник собирается продолжать карьеру только на национальном уровне."Вы были со мной на протяжении долгих лет моей профессиональной карьеры, я вас всех очень сильно люблю, — цитирует Легкова агентство ТАСС. – Ханты-Мансийск для меня родной город, таким он и останется. Моей профессиональной карьере именно на международных соревнованиях я говорю "стоп".