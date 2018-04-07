В образе мнимого больного сегодня выступил актер Алексей Панин, разыграв уличную комедию перед судебными приставами. Истерику и приступ боли у артиста, который еще накануне устраивал дикие танцы за рулем, вызвало известие о конфискации элитной иномарки. BMW пришли забирать за долги.

В образе мнимого больного сегодня выступил актер Алексей Панин, разыграв уличную комедию перед судебными приставами. Истерику и приступ боли у артиста, который еще накануне устраивал дикие танцы за рулем, вызвало известие о конфискации элитной иномарки. BMW пришли забирать за долги."Пожалуйста, не мучайте меня, мне сейчас очень больно!"В то, что любимую машину придётся отдать и, скорее всего, навсегда, эпатажный актёр не верил, кажется, вплоть до последнего момента."Я не знаю, где она будет храниться, я живу во Владимирской области, присылайте всё моим приставам".Автомобиль арестовали за долг в полтора миллиона — на сайте федеральной службы судебных приставов за Алексеем Паниным числится больше двухсот исполнительных производств. Это долги по алиментам и неоплаченные штрафы за превышение скорости, неправильную парковку, игнорирование разметки."Площадь Гагарина у нас впереди, взлетаем!"Снимать свои лихачества на BMW актёр Панин начал после того, как утих скандал с появлением роликов иной возрастной категории. Его видеоспектакли сотрудники ГИБДД оценили. Выписали очередной штраф и через суд лишили прав."Абсолютно невинная шутка, никому причинить угрозы, никакой опасности я не мог, я ехал со скоростью шестьдесят километров в час".Уже лишённый прав Панин начал привлекать к провокационным съёмкам собственную дочь.Закадровый детский смех так возмутил публику, что в Сети появились петиции с требованием закрыть театр одного актёра."Мне очень больно сейчас, вы слышите меня? Мне больно сейчас очень!"Сегодня для судебных приставов артист разыграл целое представление. В этой роли Панин блистал." Я знал изначально, что это медийная личность, по профессии актёр и был готов к реакции, что должнику на тот момент не понравится, что мы будем изымать арестованное имущество", — прокомментировал ситуацию Эдуард Бадалов, заместитель начальника межрайонного отдела по взысканию административных штрафов управления службы судебных приставов Москвы.До погашения всех штрафов Панину запретили покидать страну."Алексей, здравствуйте. Скажите, а вы свои штрафы планируете оплачивать?- Я на репетиции, у меня сейчас спектакль ответственный, у меня сложнейшая репетиция".Из имущества у Панина есть ещё квартира, но недвижимость он, скорее всего, сохранит — суммы, вырученной от продажи BMW, должно хватить на погашение всех долгов.