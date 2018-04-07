В МВД Украины рассматривают несколько вариантов освобождения неподконтрольной киевским властям территории Донбасса.

В МВД Украины рассматривают несколько вариантов освобождения неподконтрольной киевским властям территории Донбасса."Мы понимаем, что освобождение территории Донбасса и восстановления контроля над восточной границей будет полицейской операцией с привлечением миротворческих сил, а не военной. Силы МВД — полиция и гвардия — готовятся к этому варианту", — процитировала Авакова пресс-служба МВД Украины на своей странице в Facebook.Сам Аваков сегодня провел встречу с делегацией Американского совета по внешней политике (AFPC) аналитического центра при Конгрессе США. Темами переговоров стали "состояние и перспективы Украины в условиях военной агрессии РФ", а также эффективность международных санкций, сообщается на страничке Авакова в Twitter. В конце встречи глава МВД Украины выразил благодарность правительству США за "четкую позицию в противодействии России".Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что в мае намерен подписать указ об окончании антитеррористической операции в Донбассе и начале Операции объединенных сил, пояснив, что таким образом украинские вооруженные силы перейдут к новому формату защиты и новым мерам.