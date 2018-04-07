Несмотря на антироссийские санкции, США продолжат работать над подготовкой встречи Дональда Трампа с Владимиром Путиным.

Несмотря на антироссийские санкции, США продолжат работать над подготовкой встречи Дональда Трампа с Владимиром Путиным.Как передает "Интерфакс", об этом мировую общественность проинформировала официальный представитель Белого дома Сара Сандерс.Она подчеркнула, что ее шеф по-прежнему хочет хороших отношений с Россией, но продолжит сохранять жесткую позицию в отношении РФ – до тех пор, пока не увидит изменения политической позиции со стороны Москвы.Президент США Дональд Трамп ранее, в ходе своего телефонного разговора с российским коллегой, сообщил о том, что в будущем хотел бы с ним встретиться и обсудить острые проблемы двусторонних и международных отношений. В частности, гонку вооружений, Украину, Сирию и КНДР.2 апреля миллиардер предложил Путину встретиться в Вашингтоне, не уточнив конкретную дату.3 апреля Трамп заявил лидерам стран Балтики, что никто из американских президентов не вел себя по отношению к России так жестко, как он и признался, что "если бы мы поладили с Россией, это было бы хорошо, а не плохо".6 апреля США ввели санкции против ряда российских бизнесменов, должностных лиц и компаний.