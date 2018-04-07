В Санкт-Петербурге состоялся пятый матч полуфинальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Московский ЦСКА одержал победу над петербургским СКА. Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей.

В Санкт-Петербурге состоялся пятый матч полуфинальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Московский ЦСКА одержал победу над петербургским СКА. Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей.Единственную и победную шайбу на 54-й минуте забросил нападающий московского клуба Кирилл Капризов. В воротах ЦСКА впервые по ходу нынешнего плей-офф с первых минут появился шведский голкипер Ларс Юханссон, который отразил все 27 бросков.Счет в серии до четырех побед стал 3-2 в пользу ЦСКА, которому осталось одержать одну победу для выхода в финал Кубка Гагарина. Следующий матч пройдет 8 апреля в Москве.