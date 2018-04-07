Олимпийская сборная России, которая является резервной (второй) командой для основной сборной России, одержала победу над командой Германии в матче Еврочелленджа. Этот товарищеский турнир является этапом подготовки к чемпионату мира 2018 года, который в мае пройдет в Дании.

Олимпийская сборная России, которая является резервной (второй) командой для основной сборной России, одержала победу над командой Германии в матче Еврочелленджа. Этот товарищеский турнир является этапом подготовки к чемпионату мира 2018 года, который в мае пройдет в Дании.Встреча прошла в Сочи и завершилась со счетом 4:1 в пользу хозяев. В составе российской команды дубль оформил Артем Ильенко (10-я и 33-я минуты), также отличились Кирилл Семенов (23-я) и Алексей Береглазов (55-я). У гостей шайбу забросил Марк Михаэлис (50-я). 6 марта команды встретятся снова.