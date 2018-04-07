Сотрудники Госавтоинспекции продемонстрировали детям видеоролик, чтобы они наглядно увидели эффективность использования ремней безопасности и автокресел...

Сотрудники 9 СБ ДПС ГИБДД на спецтрассе ГУ МВД России по г. Москве провели профилактические беседы в ГБОУ Школа №1449.Сотрудники полиции провели очередной урок на тему: «Пристегни ремень безопасности!». В начале беседы автоинспекторы рассказали детям о некоторых интересных фактах из истории создания первого ремня безопасности, а также о качественных изменениях удерживающих устройств с течением времени.Также сотрудники Госавтоинспекции при демонстрации видеоролика наглядно показали детям эффективность использования ремней безопасности и автокресел.Не менее важной темой беседы стала административная ответственность за неиспользование ремней безопасности. В соответствии с Правилами дорожного движения все находящиеся в автомобиле лица обязаны использовать ремень безопасности по его прямому назначению, вне зависимости от того, с какой скоростью движется машина и на какое расстояние рассчитана поездка. Нормы дорожного движения четко определяют, что водитель также должен следить за тем, чтобы и пассажиры были пристегнуты.По окончании беседы сотрудники Госавтоинспекции еще раз напомнили детям о необходимости соблюдения Правил дорожного движения.Управление ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве(495) 624-45-81