7 апреля Управление ГИБДД г. Москвы совместно с мотосообществом провели профилактическую акцию, посвященную открытию мотосезона...

7 апреля Управление ГИБДД г. Москвы совместно с мотосообществом провели профилактическую акцию, посвященную открытию мотосезона.Акция проводилась на территории основных магистралей столицы. В этот день представители мотосообщества и сотрудники дорожно-патрульной службы раздавали мотоциклистам и автомобилистам агитационные материалы, направленные на обеспечение со стороны мотоциклистов и автомобилистов безопасного передвижения по дорогам города, а также уважительного отношения друг к другу.В мероприятии принял участие заместитель начальника Управления ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве полковник полиции Юрий Дроганов, который отметил важность и значимость проведения подобных мероприятий.В профилактическом мероприятии принял участие секретарь Общественного совета при ГУ МВД России по г. Москве – председатель Комиссии по повышению безопасности дорожного движения, обеспечению прав и ответственности всех его участников Вадим Бреев, который призвал автомобилистов к соблюдению безопасного поведения на проезжей части, с учетом появления на дорогах столицы большого количества мотоциклистов.Акция нашла поддержку и со стороны Совета молодежи транспортного блока Правительства г. Москвы. Молодые ребята не оставили без внимания и пешеходов. Им напомнили о появлении на дорогах в скором времени большого количества мототранспорта, что потребует от них еще большего внимания при переходе проезжей части. Также внимание юных участников дорожного движения и их родителей было акцентировано на основах соблюдения правил перехода, необходимости применения светоотражающих элементов в темное время суток, а также правилах перевозки детей в автомобилях. Мотоциклисты призвали взрослых не торопиться покупать своим детям мопеды и мотоциклы, привели примеры трагических историй, связанных с неумелым вождением мототранспорта, а водителям двухколесного транспорта напомнили о важности использования мотошлема.Приятным сюрпризом для участников дорожного движения стала встреча с исполнителем патриотических песен Алексеем Хворостяном. Известный артист принял участие в акции, чтобы предупредить водителей транспортных средств о приближающемся открытии мотосезона и напомнить о нормах безопасного поведения на дорогах.В завершение мероприятия представители мотосообществ г. Москвы, сотрудники пропаганды безопасности дорожного движения Управления ГИБДД г. Москвы, представители Правительства г. Москвы, творческой интеллигенции и общественности обратились к водителям транспортных средств с призывом неукоснительно соблюдать Правила дорожного движения и пожелали всем безаварийной езды.Управление ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве