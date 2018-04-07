Один из сооснователей партии Яблока Григорий Явлинский, участвовавший в президентских выборах 2018 года, опроверг свое заявление о том, что его партии нужно искать новых кандидатов для участия в следующих выборах главы государства.

Один из сооснователей партии "Яблока" Григорий Явлинский, участвовавший в президентских выборах 2018 года, опроверг свое заявление о том, что его партии нужно искать новых кандидатов для участия в следующих выборах главы государства."Я говорил об исчерпанности моих возможностей, только я не договорил до конца, я имел в виду, что я исчерпал свои возможности по отращиванию бороды, по изменению своего имиджа. Вот во внешности ничего нового сделать не могу", — заявил РИА Новости Явлинский, подчеркнув, что об исчерпанности во всех остальных смыслах речи не было."Нужны новые кандидаты в президенты, я хотел с ними помериться силой. Вот, о чем я хотел сказать", — пояснил политик.Григорий Явлинский несколько раз баллотировался на пост президента России. На выборах, состоявшихся 18 марта 2018 года, за него проголосовали 1,04% избирателей. С этим результатом он стал пятым среди восьми кандидатов на пост главы государства.