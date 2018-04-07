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<a href="http://33live.ru/novosti/07-04-2018-gruzovik-ubijca-smyal-lyudej-v-letnem-kafe-v-germanii-foto-i-video-s-mesta-chp.html" target="_blank">Грузовик-убийца смял людей в летнем кафе в Германии: Фото и видео с места ЧП</a> - В немецком городе Мюнстер грузовик в летел в посетителей летнего кафе. Погибли трое.