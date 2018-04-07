Глава Чечни Рамзан Кадыров не хотел бы расставаться с мессенджером Telegram, так как находит его удобным и для работы, и для общения. Там у него есть собственный канал.

Глава Чечни Рамзан Кадыров не хотел бы расставаться с мессенджером Telegram, так как находит его удобным и для работы, и для общения. Там у него есть собственный канал, в котором он и поделился своим видением ситуации.Но, как почеркнул чеченский лидер, законы и интересы России важнее, поэтому, если сервис заблокируют, то он от него откажется.Ранее Роскомнадзор подал в суд иск о блокировке Telegram из-за отказа предоставить ФСБ дешифраторы сообщений. Компания считает это требование неисполнимым.Тем временем, советник президента РФ по развитию интернета Герман Клименко призвал россиян выбрать мессенджеру замену, например, ICQ. В свою очередь, пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил, что Telegram удобен, в том числе, для общения с журналистами, но Кремль готов найти ему альтернативу.