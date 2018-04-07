В американском городке Чарльстон продолжается крупный турнир Женской теннисной ассоциации Volvo Car Open с призовым фондом 800 тысяч долларов. Россиянка Дарья Касаткина, которая выиграла состязания год назад, в нынешнем сезоне не смогла пробиться в полуфинал соревнования.

В американском городке Чарльстон продолжается крупный турнир Женской теннисной ассоциации Volvo Car Open с призовым фондом 800 тысяч долларов. Россиянка Дарья Касаткина, которая выиграла состязания год назад, в нынешнем сезоне не смогла пробиться в полуфинал соревнования.Касаткина, которая "посеяна" в Чарльстоне под третьим номером, проиграла пятой "сеяной" немке Юлии Гергес со счетом 4:6, 3:6. Встреча продолжалась 1 час 18 минут. В полуфинале Гергес встретится с латвийкой Анастасией Севастовой (8-й номер "посева").