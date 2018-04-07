Фигурант, находясь в подъезде одного из многоквартирных домов, нанес удар по лицу жителю этого дома, похитил телефон и скрылся.

Следственным отделением ОМВД России по Кольчугинскому району возбуждено уголовное дело в отношении неоднократно судимого 27-летнего местного жителя. Мужчина подозревается в совершении преступления, предусмотренного ст. 161 УК РФ (грабеж).В середине марта в дневное время суток подозреваемый, находясь в подъезде многоквартирного дома, вступил в конфликт с 40-летним жителем этого дома, в ходе которого нанес удар ногой по лицу. После, воспользовавшись отсутствием сопротивления со стороны потерпевшего, фигурант похитил из кармана его одежды сотовый телефон, стоимостью 3500 рублей, и скрылся.После поступившего в полицию заявления фигурант был задержан сотрудниками полиции на территории города. Похищенный сотовый телефон подозреваемый успел продать, а вырученные деньги потратить на алкогольную продукцию.В настоящее время задержанный находится под стражей.Похищенное имущество изъято и в скором времени будет возвращено владельцу.