На Малой арене московских Лужников стартовал матч второго раунда первой группы Европейско-африканской зоны розыгрыша Кубка Дэвиса. После первого дня сборная России играет вничью с командой Австрии со счетом 1:1. В пятницу, 6 марта, прошли две встречи.

На Малой арене московских "Лужников" стартовал матч второго раунда первой группы Европейско-африканской зоны розыгрыша Кубка Дэвиса. После первого дня сборная России играет вничью с командой Австрии со счетом 1:1. В пятницу, 6 марта, прошли две встречи.По ходу игрового дня австрийцы смогли повести в счете 1-0 в после того, как Дэннис Новак (195-я ракетка мира) обыграл на Андрея Рублева, занимающего 35-е место в мировом рейтинге, со счетом 7:6 (7:5), 6:4.Однако затем россиянам усилиями Даниила Медведева удалось сравнять счет. Медведев в двух сетах менее чем за час сломил сопротивление австрийца Себастиана Офнера. Встреча завершилась со счетом 6:1, 6:2 в пользу россиянина. Счет в матче стал равным — 1-1.В следующей игре 7 марта Евгений Донской и Карен Хачанов должны были встретиться с Юргеном Мельцером и Филиппом Освальдом в парной встрече. Но капитан российской сборной Шамиль Тарпищев решил произвести замену. Вместо Донского сыграет Рублев."Завтра пару будут играть Рублев и Хачанов, — сказал Тарпищев, которого цитирует РИА Новости. — Адаптация Рублева все еще под вопросом, но я не сомневаюсь, что Медведев выиграет вторую одиночку. Наши шансы все еще предпочтительнее, но все может быть".