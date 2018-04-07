Строящаяся станция Калининско-Солнцевской линии Московского метрополитена Мичуринский проспект находится в высокой степени готовности. О ходе работ журналистам рассказал глава столичного стройкомплекса Марат Хуснуллин.

Строящаяся станция Калининско-Солнцевской линииМосковского метрополитена "Мичуринский проспект" находится в высокойстепени готовности. О ходе работ журналистам рассказал глава столичногостройкомплекса Марат Хуснуллин."Мичуринский проспект" – одна из семистанций нового участка подземки от "Раменок" до"Рассказовки". Отрезок также включает в себя станции"Очаково", "Говорово", "Солнцево", "Боровскоешоссе" и "Новопеределкино". Он свяжет запад столицы и Новую Москву.По словам Хуснуллина, станция "Мичуринскийпроспект" готова на 92%, идет архитектурная отделка, монтаж инженерныхсистем, а также благоустройство прилегающей территории. "Работаем вкруглосуточном режиме, людей достаточно, все идет по графику", – сказалХуснуллин.Что касается всего участка, то он, по словам главыстоличного стройкомплекса, также находится в очень высокой степени готовности -90%. "Мы начали процесс передачи некоторых станций метрополитену.Принимаем инженерные системы, помещения, обозначены начальникистанций", – добавил он.Стоит отметить, что напротив "Мичуринскогопроспекта" Калининско-Солнцевской линии расположится одноименная станцияюго-западного участка большого метрокольца (БКЛ). Станции будут соединенынадземным переходом.В настоящее время на юго-западном участке новой кольцевой собраны четыре тоннелепроходческих комплекса. "Как только котлованы будутготовы, щиты будут запущены", – сказал Хуснуллин.В целом, подчеркнул он, этот участокбольшого метрокольца полностью находится в процессе строительства. Планируется,что он будет запущен в 2020 году.Активно ведутся работы и на станции БКЛ "НижняяМасловка". Она будет следующей за уже открытым "Петровским парком". "Сегодня все поезда, идущие до "Петровского парка",делают оборот уже на станции "Нижняя Масловка". Там все полноценносмонтировано, тяговое оборудование, электрооборудование, идет архитектурнаяотделка. Надеюсь, что до конца года мы эту станцию откроем", – сказалруководитель стройкомплекса Москвы.Рассказал Хуснуллин и о градостроительном потенциалетерриторий, которые располагаются в зоне влияния Большой кольцевой линии иМосковского центрального кольца (МЦК). "Пока мы точно можем говорить обобъемах недвижимости на транспортно-пересадочных узлах – порядка 1-2 миллионовквадратных метров. Наша задача – сделать максимальную пешую доступность до ужеимеющихся и строящихся транспортных магистралей. Постепенно, в течение двухлет, будут приняты конкретные решения. Все проекты планировок будут проходитьобщественные слушания, будем обсуждать эти вопросы с жителями", -подчеркнул Хуснуллин.Кроме того, он рассказал о строительстве канатнойдороги от Воробьевых гор до спорткомплекса "Лужники". По словамХуснуллина, уже натянуты стальные канаты. "Также поставлены кабины,они произведены фирмой Lamborghini. Думаю, что к Чемпионату мира канатнаядорога будет готова", – сказал он.За последние семь лет протяженность линий метро вМоскве выросла на 30%. До конца 2021 года в столице планируется построить 137километров участков подземки, 60 новых станций и восемь электродепо. Позавершении запланированных работ протяженность линий Московского метрополитенавырастет почти в два раза.В прошлом году построено более 20 километров линий идевять станций подземки. Помимо прочего, был открыт долгожданный участокКалининско-Солнцевской линии до станции "Раменки". А в конце годаЗамоскворецкая линия была продлена до "Ховрино".Одновременно с открытием новых участков метро полнымходом идет работа над техническими деталями будущих линий и станций. На стадиипроектирования и подготовки градостроительной документации находятся более 180километров будущих веток подземки.