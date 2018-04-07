Лолита Милявская готовится к премьере своего нового альбома. Артистка даст большой концерт в Москве.

Лолита Милявская готовится к премьере своего нового альбома. Артистка даст большой концерт в Москве.В связи с предстоящим событием журналисты поинтересовались у певицы, не боится ли она наступить на те же грабли, что недавно оскандалили Ирину Аллегрову.Как писали Dni.R, на концерте с Санкт-Петербурге она спела только новые песни, никакой "Шальной императрицы". Это вызвало бурю негодования. Поклонники решили, что их любимица зазналась."Я их понимаю. Я всех понимаю. У меня будет "Шальная императрица" – в смысле "Титаник", "Пошлю его на…", опорные вещи. Но вообще очень скучно, если ты поешь одно и то же", – цитирует сайт газеты Лолиту.По словам певицы, публика навешивает на артиста определенные ярлыки и порой очень сложно изменить мнение толпы. "Бесполезно зрителю что-то навязывать: "Вы знаете, а я интеллигентная, не такая, как вы обо мне думаете". Я уже давно не танцую на столе, потому что стол меня не выдерживает, и многие другие вещи не не делаю с тех пор, как повзрослела и чуть поправилась", – заметила Милявская.При этом критику Лолита принимает спокойно, да и заступников у певицы достаточно. "Зато меня любят. Я по Инстаграму вижу, что только стоит кому-то на меня напасть, то поклонники "отбивают" меня, заступаются. Я и сама, конечно, в состоянии. Тот же Инстаграм подтверждает, что 80% людей благодарят меня за самоиронию", – считает артистка.