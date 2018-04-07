Британские власти отказали кузине Юлии Скрипаль - Виктории в визе.

Британские власти отказали кузине Юлии Скрипаль — Виктории в визе.Об этом, как передает РИА Новости, сообщил в своем Twitter корреспондент телеканала Би-би-си Джеймс Ландейл.При этом он сослался на информированный источник в правительстве Соединенного Королевства, по мнению которого "российское государство пытается использовать Викторию в качестве пешки". Официальных же комментариев по невыдаче визы нет.Ранее Виктория Скрипаль в эфире телеканала "Россия 1" сообщила, что хотела бы полететь в Англию и забрать в Москву Юлию, чье здоровье пошло на поправку, однако выразила сомнение, что власти Туманного Альбиона дадут ей въездную визу.В свою очередь в Twitter министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон выразил радость в связи с улучшением состояния Сергея Скрипаля и заявил, что это заслуга местных врачей.Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены 4 марта 2018 года в британском городе Солсбери. Премьер-министр страны обвинила в нападении Россию, утверждая, что британский шпион был отравлен веществом А-234, к которому британские власти приравнивают "Новичок". Москва отрицает обвинения.