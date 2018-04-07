Белый дом назвал новые санкции шагом в противостоянии дестабилизирующему поведению России на мировой арене. Так администрация президента США прокомментировала введенные Вашингтоном новые санкции против российских чиновников, бизнесменов и компании.

Белый дом назвал новые санкции шагом в противостоянии "дестабилизирующему поведению" России на мировой арене. Так администрация президента США прокомментировала введенные Вашингтоном новые санкции против российских чиновников, бизнесменов и компании."Эти санкции помогут удостовериться, что олигархи, получающие прибыль от дестабилизирующего поведения России, столкнутся с последствиями своих действий, — считают в Белом доме. — Попавшие под санкции госкомпании, связанные с торговлей оружием, поставляют военное оборудование и оказывают поддержку правительству Сирии, в том числе и при атаках, нацеленных на сирийское население".Как напоминает "Интерфакс", Минфин США 6 апреля ввел санкции в отношении 17 российских госслужащих, 7 крупных российских бизнесменов и 12 госкомпаний. Как заявил глава Минфина Стивен Мнучин, "российское правительство действует непропорционально в пользу олигархов и правительственных элит. Российское правительство вовлечено в различную враждебную активность по всему земному шару, включая продолжающуюся "оккупацию Крыма и разжигание насилия на восточной Украине, поддержку режима Асада материалами и оружием, так что он может бомбить собственных граждан; пытается подорвать западные демократии и ведет враждебную киберактивность", считает он.Отношения между Россией и США еще более усложнились после дела Скрипаля. США поддержали стратегию Великобритании, обвинили в причастности к этому отравлению Россию, и выслали из РФ 60 своих дипломатов.