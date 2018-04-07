Супруга экс-президента США Барака Обамы - Мишель Обама не намерена участвовать в борьбе за пост президента США в 2020 году.

Супруга экс-президента США Барака Обамы — Мишель Обама не намерена участвовать в борьбе за пост президента США в 2020 году.Как передает ТАСС, об этом сообщила телекомпания CNN, освещая встречу Обамы с представителями общественных организаций в Бостоне, штат Массачусетс.Жена отставного президента рассказала, что никогда не хотела заниматься политикой, а просто была замужем за человеком, который этим интересовался и вывел ее на публичный уровень."Тот факт, что я удачно выступаю перед аудиториями, не делает меня кандидатом на пост президента", — отметила Обама.Среди потенциальных женщин-кандидаток на высший пост в стране от демократов СМИ рассматривают сенатора от штата Массачусетс Элизабет Уоррен, бывшего вице-председателя нацкомитета Демократической партии Талси Габбард, сенатора от штата Миннесота Эми Клобушар, сенатора от штата Нью-Йорк Кирстен Гиллибранд, сенатора от штата Калифорния Камалу Харрис и телеведущую Опру Уинфри.