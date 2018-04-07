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<a href="http://33live.ru/novosti/07-04-2018-opublikovany-pervye-foto-novoj-opel-astra-i-ona-uzhe-razvalivaetsya.html" target="_blank">Опубликованы первые фото новой Opel Astra (и она уже разваливается!)</a> - Компания Opel готовится представить обновленный вариант последнего поколения популярного семейства Astra. Правда, опелевским пиарщикам следовало бы быть повнимательнее - на фотографиях деталей автомобиля уже видны заводские дефекты.