В недавней пресс-конференции телеведущая Ольга Бузова объявила о создании своей империи. Звезда запускает собственную криптовалюту бузкоин и коммуникационную платформу Buzar. Финансовый аналитик FxPro Александр Купцикевич сообщил корреспондентам Dni.Ru, что новое детище красотки ждет скорый крах.

В недавней пресс-конференции телеведущая Ольга Бузова объявила о создании своей империи. Звезда запускает собственную криптовалюту бузкоин и коммуникационнуюплатформу Buzar. Финансовый аналитик FxPro Александр Купцикевич сообщилкорреспондентам Dni.Ru, что новое детище красотки ждет скорый крах.Специалист заявил, что с большой долей вероятности артисткауже получила гонорар и в дальнейшем “в своем проекте” будет принимать весьмамалозначительное участие. По уверению Александра телеведущую использовали какживой рекламный плакат. "Речь для презентации выучена и произнесена с разнойстепенью осмысления, тем не менее, эффект достигнут: СМИ мгновенно донеслиинформацию до потенциальных клиентов с максимально возможным охватом", – пояснил эксперт.Он уверен, что перечисленный Ольгой набор начинаний обещает, что спектр услуг новой компании может быть шире, чем у Google и Facebook вместе взятых. "Презентация Buzar действительно говорит об “имперскихпланах”. "Считается, что мелкие инвесторы менее требовательны к деталямбизнес-плана, а на волне хайпа вокруг криптовалют и вовсе делают свой выбор наоснове громкого имени или красивой презентации", -сообщил профессионал.По мнению финансиста использовать звезд шоу-бизнеса в рекламевиртуальной валюты (ICO)считается в глобальном крипто-комьюнити дурным тоном. В любом случае, Купцикевичуверен, что этот "ребенок" Бузовой нежизнеспособен. Это проект-махинация (скам-проект)с пустой, раздутой идеей без шансов на фактическую реализацию.Он привел пример из недавнего прошлого: "Совсем недавноорганизаторы разрекламированного боксером Флойдом Мейвезером ICO Centra Techбыли задержаны по предписанию SEC из-за мошеннических действий". Специалист обращаетвнимание любителей цифровых финансов на то, что действительно сильные проектырекламируются на уровне комьюнити, деньги привлекает команда разработчиков спонятной четкой идеей проекта.Купцикевич отмечает, что спрос на криптовалюты пошел наспад. "По данным исследования Satis Group 81% всех ICO оказались “скамом” (мошенничеством-прим. ред.). Особенно сильный интерес со стороны русскоговорящих связан свозможностью красиво о себе заявить и также красиво выйти с собранным деньгами,не неся никакой ответственности за счет той самой децентрализации и анонимности.Потому риски огромны, и с большой вероятностью доверчивые граждане лишатсясвоих средств", – пояснил Александр.