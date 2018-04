Английский бульдог из Германии по прозвищу Мадам Брови (Madame Eyebrows) стал международной знаменитостью благодаря печальному выражению морды. Серые пятна над глазами собаки похожи на брови, из-за чего пес кажется очень грустным.

Английский бульдог из Германии по прозвищу Мадам Брови (Madame Eyebrows) стал международной знаменитостью благодаря печальному выражению морды. Серые пятна над глазами собаки похожи на брови, из-за чего пес кажется очень грустным, сообщает Siv Times.Хозяйка бульдога Янина Додо утверждает, однако, что внешность ее питомца обманчива. По словам женщины, любой, кто хоть раз видел Мадам Брови живьем, не сомневается, что животное счастливо.Be naughty, wild& wonderful....(Astrid Lindgren) I think this is exactly me: a bulldog