Андрея госпитализировали с сильной болью в желудке. Также артист жаловался на кашель.

Андрея госпитализировали с сильной болью в желудке. Также артист жаловался на кашель.Медики диагностировали у главной звезды "Иванушек International" сильный бронхит из-за курения и обострение язвы. По их врачей, проблемы с желудком возникли у певца из-за злоупотребления спиртными напитками.Как пишет Telegram-канал Mash, "рыжего Иванушку" уже выписали. Медикам удалось стабилизировать его состояние.Новость дополняется