Андрея госпитализировали с сильной болью в желудке. Также артист жаловался на кашель.
<a href="http://33live.ru/novosti/07-04-2018-solist-ivanushek-grigorev-apponov-srochno-dostavlen-v-bolnicu.html" target="_blank">Солист Иванушек Григорьев-Аппонов срочно доставлен в больницу</a> - Андрея госпитализировали с сильной болью в желудке. Также артист жаловался на кашель.
[url=http://33live.ru/novosti/07-04-2018-solist-ivanushek-grigorev-apponov-srochno-dostavlen-v-bolnicu.html]Солист Иванушек Григорьев-Аппонов срочно доставлен в больницу[/url] - Андрея госпитализировали с сильной болью в желудке. Также артист жаловался на кашель.