В ходе торжественного мероприятия помощник начальника УВД по ВАО Алексей Рагалев поблагодарил ветеранов за безупречную и достойную службу в органах милиции...

Помощник начальника УВД по ВАО ГУ МВД России по г. Москве по работе с личным составом полковник внутренней службы Алексей Рагалев, заместитель председателя Общественного совета при УВД по ВАО Виктор Лаврухин, председатель Совета ветеранов аппарата УВД по ВАО Александр Сорокин, председатель Совета ветеранов ГИБДД УВД по ВАО Виктор Серегин и начальник ОМПО УВД по ВАО ГУ МВД России по г. Москве Станислав Крузин поздравили ветеранов Великой Отечественной войны Рудского Ивана Константиновича с 90-летним юбилеем и ветерана органов внутренних дел Картошкину Тамару Николаевну с 80-летним юбилеем.Иван Константинович Рудской родился 4 апреля 1928 года в Оренбургской области. После школы поступил в железнодорожное училище Министерства путей и сообщения в г. Соль-Илецке. Окончив училище, вернулся в родной город и работал трактористом.В 1945 году Иван Константинович переехал в Киргизию, где работал на заводе. В 1949 году Рудской переехал в Ленинград и ушел служить в армию. Окончив службу, демобилизовался и уехал в Подмосковье, где пошел на службу в городской отдел милиции, работал в должности милиционера патрульно-постовой службы.В 1981 году Иван Константинович вышел на пенсию. Однако прекращать трудовую деятельность не стал. Работал на предприятии по благоустройству улиц водителем поливочной машины.Картошкина Тамара Николаевна родилась в 1938 году в поселке Валентиновка Московской области. После школы окончила курсы машинисток. С 1956 года работала машинисткой, затем сортировщицей почты. В 1961 году Тамара Николаевна пошла работать в 125-е Отделение милиции. Далее продолжила работу в Управлении МВД по г. Москве в должности милиционера патрульно-постовой службы, затем оперуполномоченным по розыску без вести пропавших. В 1994 году майор полиции Тамара Николаевна Картошкина вышла на пенсию в должности старшего оперуполномоченного уголовного розыска.В ходе торжественного мероприятия помощник начальника УВД по ВАО Алексей Рагалев поблагодарил ветеранов за защиту Родины в годы войны, за безупречную и достойную службу в органах милиции.Заместитель председателя Общественного совета при УВД по ВАО Виктор Лаврухин пожелал юбилярам крепкого здоровья и долгих лет жизни.После теплых поздравлений юбилярам были вручены памятные подарки.Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73