Юлия Началова появилась на одном из светских мероприятий в откровенном наряде. Грудь певицы просто выскакивала из платья. Снимок себя во всей красе артистка разместила в Instagram.

Юлия Началова появилась на одном из светских мероприятий в откровенном наряде. Грудь певицы просто выскакивала из платья. Снимок себя во всей красе артистка разместила в Instagram.Однако подписчики Началовой фотографию не оценили и обругали певицу. Народ счел, что грудь Юлии смотрится совсем непривлекательно.Общественность вспомнила, что певица несколько раз переделывала свой бюст и возможно из-за этого грудь 37-летней звезды отталкивает своей странной и неестественной формой. Также пользователи заметили, что кожа артистки в районе декольте прилично посинела. Особо впечатлительные сделали вывод, что Юлия не совсем здорова и рекомендовали ей обратиться к доктору."Да, еще один пример того, что надо уметь любить себя. А не бежать за большими сиськами и странной модой на силикон. Мне очень жаль, что у вас был не самый хороший опыт с хирургом", "Что с грудью? Все какая то не естественная, ужас", "Синюшная какая", "Юля, вам бы к доктору обратиться, очень странного цвета грудь", – написали поклонники своей любимице (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены – прим.ред.).Впрочем, сама Началова не единожды говорила, что с грудью проблем больше не имеет. Об операции, изменившей формы Началовой стало известно в 2013 году. Тогда на хирургов-неумех посетовала сама певица.По словам Началовой, неудачная пластика только изуродовала ее грудь. Юлии пришлось снов лечь под нож. Повторная работа хирурга ухудшила ситуацию, так как во время операции в организм пациентки попала инфекция.Кроме того, как писали Dni.Ru, Началова страдает от редкого заболевания. Кисти рук певицы покрыты чудовищными шишками. По одной из версий, эти уплотнения – так называемые узлы Гебердна. Они называются так по фамилии британского врача, впервые их описавшего. В суставах хрящ постепенно разрушается, а по его краям образуются твердые выступы.