Итальянский диктатор Бенито Муссолини – одна из самых интересных и одиозных личностей в мировой истории. Лидер Фашистской партии, или просто дуче, он увлекал за собой миллионы людей, которые восхищались своим кумиром и были готовы беспрекословно ему подчиняться. Какие тайны хранил диктатор?

Итальянский диктатор Бенито Муссолини – одна из самыхинтересных и одиозных личностей в мировой истории. Лидер Фашистской партии, илипросто дуче, он увлекал за собой миллионы людей, которые восхищались своимкумиром и были готовы беспрекословно ему подчиняться. Какие тайны хранилдиктатор?Тщеславный мечтательМуссолини родился в 1883 году в провинции Эмилия-Романья.Из-за конфликта родителей по поводу религии маленький Бенито, в отличие отподавляющего большинства итальянцев, являвшихся ревностными католиками, так ине был крещен. Впрочем, в будущем, уже после прихода к власти в 1925 году, онпрекрасно сумел наладить отношения между Римом и Ватиканом.Мальчик был развит не по годам. Очень рано научилсячитать, в пять лет великолепно владел скрипкой. Знавшие Муссолини людиутверждали, что в детские годы он был мечтателем: мог часами сидеть около дома,всматриваясь своими темными глазами в живописные окрестности. "Однажды яудивлю этот мир", – нередко говорил он матери.Еще в школе будущий дуче пристрастился к публичнымвыступлениям. Аплодисменты и внимание толпы заряжали его энергией. Тогда жеМуссолини увлекся политикой. Публично выступать он начал в возрасте 18 лет иочень быстро стал известен как остроумный и харизматичный оратор.На фронтахИдти в армию Муссолини очень не хотелось, поэтому, чтобы избежать призыва, будущий диктатор в 1902 году убежал в соседнююШвейцарию. Однако там его арестовали и по запросу из Рима выдали народину, где осудили за уклонение от военной службы. Но Муссолини везло: вноябре 1904-го грянула амнистия в честь дня рождения принца Умберто. Будущийлидер Фашистской партии вышел на свободу. Некоторое время он пробовалзаниматься политической журналистикой, но с началом Первой мировой войны ушелдобровольцем на фронт.Однажды снаряд попал в окоп, где сидели семьитальянских солдат. Товарищей Муссолини разорвало на части, он же отделался несерьезными травмами. В итоге, пробыв на фронте полтора месяца,Бенито оставшееся до конца войны время пролежал в госпитале. Так что всероссказни о его героических фронтовых буднях – не более чемпропагандистский миф, созданный уже после прихода дуче к власти в середине1920-х.Грязнуля, пьяница и попрошайкаЗнавшие Муссолини люди утверждали, что он частенькопренебрегал элементарной гигиеной. От него пахло потом, скособоченныйворотник его рубашки был всегда грязным, шнурки на нечищеных ботинках болтались, а сальные волосы были длинными и нечесаными. Кроме того, современникиотмечали его нервозность и возбудимость, лень и ненависть к физическому труду.Но при этом Муссолини считал себя интеллектуалом.Другая черта его характера – постоянные жалобы наздоровье и окружающую действительность. Из-за постоянного недовольства онрегулярно напивался, а после до утра бродил по темным улицам города, декламируяразной степени пошлости стихи и выкрикивая политические лозунги.Муссолини перебивался случайными заработками.То пристроится разнорабочим в мясную лавку, то пойдет работать грузчиком. Но ему скоро надоедало, и он вновь менял работу. Нередко нужда заставляла его попрошайничать. Однажды, вспоминал дуче, у него не было денег, чтобыкупить еды. Тогда он подбежал к завтракавшим на скамейке женщинам и вырвал уних еду. "Если бы они попытались сопротивляться, я бы задушил их – задушилбы, поверьте мне!" – писал в своем дневнике диктатор.Брак под дулом пистолетаМуссолини был женат дважды. Первой его избранницейстала Ида Дальзер, с которой он обвенчался в 1914 году. Благословения уродителей невесты Бенито спрашивал трижды, но каждый раз емуотказывали. После этого он решил пойти ва-банк: достал пистолет и пригрозилзастрелить всю семью, а последнюю пулю пустить себе в лоб. Долгожданноесогласие было получено.В 1915 году у пары родился сын, которого назвали вчесть отца. Но в том же году Муссолини оставляет Иду и женится на своейлюбовнице Ракеле Гуиди. После его прихода к власти информация о первом браке тщательноскрывалась, а первая супруга подвергалась репрессиям. От второго брака у Муссолини было дведочери и трое сыновей. Один из них – Бруно – погиб в 1941 году во времяиспытания бомбардировщика.Но помимо семейной жизни, у диктатора всегда быломножество связей на стороне. Самой известной его любовницей стала итальянскаяаристократка Клара Петаччи. Именно с ней он и разделит последние минуты своейжизни.Любвеобильный дучеОб амурных похождениях Муссолини судачила вся Италия.Как отмечал его биограф Николас Фаррелл, у дуче были "неисчислимыесексуальные контакты с женщинами". Прекрасная половина человечества быласамой главной слабостью диктатора.Еще в юном возрасте он до крови дрался запонравившихся девушек с другими претендентами. Но при этом обращался с нимидалеко не всегда подобающе. "Однажды я поднялся с нею наверх,бросил ее на пол за дверью, и она стала моей. Она поднялась с пола плача иоскорбляя меня в промежутках между всхлипываниями. Она заявила, что яобесчестил ее. Возможно, так оно и было. Но что это была за честь?" -откровенничал Муссолини в своем дневнике. А однажды, поддавшись сильномусексуальному желанию, он пробрался ночью в одну из квартир и изнасиловалее хозяйку. Ее муж при этом преспокойной спал в соседней комнате.Одержимость Муссолини сексом признавала и КлараПетаччи. По ее словам, в жизни диктатора были две главные страсти: женщины ивласть. Его камердинер вспоминал, что новую девушку, а порой и не одну, кМуссолини приводили каждый вечер. Впрочем, не исключено, что подобные истории – вымысел, созданный уже после войны для очернения образа Муссолини.Марионетка ГитлераИталия вступила в войну на стороне Германии летом 1940года, когда немцы уже вовсю громили французские армии и стремительнопродвигались к Парижу. Однако итальянцы показали свою полнуюнебоеспособность сначала в Восточной Франции, а затем – в Северной Африке, гдевойскам дуче предстояло столкнуться с британской армией.После высадки союзников на Сицилии в июле 1943 годавчерашние соратники Муссолини совершили государственный переворот, взяли подстражу дуче и объявили о выходе Италии из войны. Но итальянский диктатор был еще нуженГитлеру, который намеревался создать на Апеннинском полуострове марионеточноегосударство.В результате блестяще проведенной операции немецкиедесантники выкрали диктатора и доставили в Германию. Там Муссолинипредстояло пережить всю горечь унижения. От былого дуче не осталось и следа:сломленный, с поникшей головой и потухшими глазами, он говорил, что больше ненамерен заниматься политикой. Фюрер не хотел даже слушать своего вчерашнегосоратника.Муссолини пришлось пережить еще одно унижение -возглавить полностью марионеточную Итальянскую социальную республику. С этогомомента он превратился в личного узника Гитлера.Бесславный конецВ апреле 1945 года немцам было уже не до Муссолини.Амбиций у диктатора больше не было, единственное, что он хотел – скрыться отнаступавших войск союзников и отрядов партизан и спасти собственную жизнь. Утром26 апреля он простился с женой и направился в Швейцарию. К возлюбленномуприсоединилась Клара Петаччи. Но через кордон партизан автоколонна, в которойнаходился диктатор, проехать не смогла. Его опознали и задержали.В отличие от дуче, прекрасно осознававшего, что егождет, Петаччи сдаваться не собиралась. Когда Муссолини стали зачитыватьсмертный приговор, она обезумела от ужаса, кричала и пыталась закрыть любимого собой. Истерику остановил оружейный залп.Тела дуче и его любовницы отвезли в Милан, гдевыставили на всеобщее обозрение. Над телом когда-то могущественного человеканесколько дней издевался и глумился весь город. Позже тело дуче было захороненов семейном склепе на кладбище в Предаппио.