Актриса в ужасе от диагноза. Но опухоль в итоге оказалась доброкачественной.

Актриса в ужасе от диагноза. Но опухоль в итоге оказалась доброкачественной.Актриса Жанна Эппле состояла в официальном браке только один раз. С хореографом Большого театра Алексеем Бакаем она познакомилась еще будучи студенткой, когда ей было 19 лет. Балетный красавец был женат, но ради Жанны ушел и семьи.Правда, родить от Алексея Жанна не смогла. "Примерно на 6-7 месяце я потеряла ребенка, – призналась актриса. – У меня был страшный токсикоз, меня отвезли в больницу на сохранение. Это было в пятницу, врачей на месте не было, только медсестры. А на выходных у меня стали отходить воды. И в понедельник выяснилось, что ребенок внутри меня умер и даже начал разлагаться".После этого внутрь Эппле залили горячую марганцовку для того, чтобы просто спасти ее. "Сколько раз мне потом пробивали трубы, спасали от спаек", – рассказала актриса. Свекровь тогда обвинила Жанну в потере ребенка и обидно бросила ей: "А ты, оказывается, пустоцвет!.."Хотя, возможно, дело не в ней, а в Алексее – его прежняя жена тоже потеряла ребенка. А вот Жанна все-таки смогла стать мамой – родила двух сыновей от гражданского мужа, кинооператора и предпринимателя Ильи Фрэза. С ним они прожили 18 лет.Потеря ребенка обернулась для Жанны еще одним несчастьем. "Это сегодня, чтобы молоко не пришло, делают один укол, а в ту пору тебя перетягивали и ты изнывал от боли, – вспоминала Жанна в программе "Секрет на миллион" на канале НТВ. – И после этих манипуляций у меня обнаружили опухоль в груди. Если бы экспресс-анализ показал, что она доброкачественная, то пришлось бы удалять все, все лифоузлы. Но врач пожелал меня и не стал этого делать – просто разрезал и зашил. А через несколько дней пришли более точные анализы, и опухоль оказалась доброкачественной".